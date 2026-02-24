Британия внесла в список санкций против РФ иностранные компании

13:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания включила в список антироссийских санкций зарубежные компании, в том числе из Китая, Индии, ОАЭ и Таиланда. Это следует из документа, опубликованного британским правительством.

В обновленный список попали 142 компаний из ОАЭ, 39 из КНР, 3 из Таиланда и 2 из Индии.