Число иностранных аспирантов в РФ за 2014–2024 годы выросло более чем вдвое — СМИ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество иностранных аспирантов в России за 2014–2024 годы выросло более чем вдвое и достигло 12,4 тыс. человек. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Почти 39% иностранных аспирантов приехали из Китая (4,7 тыс. человек). В пятерку также вошли Казахстан (938 чел.), Сирия (724 чел.), Узбекистан (435 чел.) и Ирак (388 чел.).

Как сообщили газете в пресс-службе Минобрнауки, статистика по зачисленным в аспирантуру на 2025/26 учебный год будет доступна в мае.

В исследовании также отмечается, что интеграции международных выпускников аспирантуры в российский сектор исследований и разработок препятствуют дефицит англоговорящих научных руководителей, сложности с признанием иностранных дипломов и ограниченные трудовые права обучающихся.

В Россотрудничестве газете сообщили, что число заявок на поступление в российскую аспирантуру по квоте правительства на 2026/27 учебный год достигло 6 465, что на 21% больше, чем годом ранее. В 2025/26 учебном году было подано 5 345 заявок, при этом доля зачисленных тогда составила 41% (в 2024/25 — 30%).