Действия Павла Дурова расследуются в рамках дела о содействии терроризму — СМИ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия сооснователя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности. Об этом говорится в опубликованной на сайте «Российской газеты» статье, основанной на материалах ФСБ России.

«Действия руководителя Telegram П. Дурова расследуются в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России», — отмечает издание.

В статье говорится, что с 2022 года количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием Telegram, перевалило за 153 тысячи, из них 33 тысячи преступления диверсионно-террористической и экстремистской направленности, включая организацию взрывов, поджогов военкоматов, убийств.

«Благодаря работе ФСБ России удалось предотвратить 475 терактов, подготовка которых велась через Telegram», — говорится в статье. Среди предотвращенных преступлений — 61 массовое убийство в школах, готовившихся подростками.