Степашин рассказал, что Ельцин обиделся на Клинтона из-за бомбежек Югославии

Первый президент России Борис Ельцин, несмотря на долгую теплую дружбу с американским коллегой Биллом Клинтоном, был на него обижен из-за действий США в Югославии в конце 1990-х годов. Об этом рассказал в интервью ТАСС занимавший в то время пост председателя правительства РФ Сергей Степашин.

Политик напомнил, что в бытность премьером «встречался несколько раз с Биллом Клинтоном, когда был югославский кризис». «Мне Борис Николаевич поручил тогда вести с ним переговоры, — поделился Степашин. — Он не хотел с ним общаться, обиделся по Югославии».

Ельцина и Клинтона связывали теплые дружеские отношения — насколько это возможно в политике, — и при личных контактах, в том числе по телефону, лидеры двух стран часто общались и на неформальные темы. Это накладывало отпечаток и на российско-американские отношения в целом, которые в 1992–1999 годах развивались по восходящей.

Однако после организации блоком НАТО во главе с США бомбардировок Югославии в 1999 году Россия во главе с Ельциным проявила принципиальность, несмотря на дружбу лидеров. Российский президент после первых сообщений об атаках югославской территории выступил с обращением ко всему миру, напомнив о ядерном статусе России, а также призвав Клинтона отказаться от «трагического, драматического шага», каким стали бомбардировки Югославии. Председатель правительства РФ Евгений Примаков (его и сменил в мае 1999-го Степашин) в знак протеста против акции Вашингтона развернул самолет над Атлантическим океаном, отменив таким образом официальный визит в США.