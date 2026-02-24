Степашин рассказал, что Ельцин обиделся на Клинтона из-за бомбежек Югославии
10:05 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый президент России Борис Ельцин, несмотря на долгую теплую дружбу с американским коллегой Биллом Клинтоном, был на него обижен из-за действий США в Югославии в конце 1990-х годов. Об этом рассказал в интервью ТАСС занимавший в то время пост председателя правительства РФ Сергей Степашин.
Политик напомнил, что в бытность премьером «встречался несколько раз с Биллом Клинтоном, когда был югославский кризис». «Мне Борис Николаевич поручил тогда вести с ним переговоры, — поделился Степашин. — Он не хотел с ним общаться, обиделся по Югославии».
Ельцина и Клинтона связывали теплые дружеские отношения — насколько это возможно в политике, — и при личных контактах, в том числе по телефону, лидеры двух стран часто общались и на неформальные темы. Это накладывало отпечаток и на российско-американские отношения в целом, которые в 1992–1999 годах развивались по восходящей.
Однако после организации блоком НАТО во главе с США бомбардировок Югославии в 1999 году Россия во главе с Ельциным проявила принципиальность, несмотря на дружбу лидеров. Российский президент после первых сообщений об атаках югославской территории выступил с обращением ко всему миру, напомнив о ядерном статусе России, а также призвав Клинтона отказаться от «трагического, драматического шага», каким стали бомбардировки Югославии. Председатель правительства РФ Евгений Примаков (его и сменил в мае 1999-го Степашин) в знак протеста против акции Вашингтона развернул самолет над Атлантическим океаном, отменив таким образом официальный визит в США.
НОВОСТИ
- 11:05 24.02.2026
- Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой — СВР РФ
- 11:00 24.02.2026
- Причиной взрыва возле машины ГАИ в Москве стал самоподрыв преступника — СК
- 10:32 24.02.2026
- Военные предупредили Трампа, что США могут не добиться от Ирана уступок путем удара — CBS
- 10:27 24.02.2026
- Сбер: Инвестиции в ИИ – большая ставка, но отказаться от нее нельзя
- 10:25 24.02.2026
- Сбер назвал ключевые эффекты ИИ для государства
- 10:20 24.02.2026
- Число иностранных аспирантов в РФ за 2014–2024 годы выросло более чем вдвое — СМИ
- 10:00 24.02.2026
- Лидера США убеждают не помогать Зеленскому лишь Вэнс и Габбард — Эндрю Наполитано
- 09:32 24.02.2026
- Действия Павла Дурова расследуются в рамках дела о содействии терроризму — СМИ
- 09:20 24.02.2026
- Семьям раненых и погибшего при взрыве в Москве окажут необходимую помощь — Волк
- 09:05 24.02.2026
- Преступник также погиб при взрыве автомобиля в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать