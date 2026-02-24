0
НОВОСТИ

Президент США хочет, чтобы соглашения по Украине были подписаны одновременно — Зеленский

11:20 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы все потенциальные соглашения об урегулировании конфликта на Украине были подписаны одновременно, возможно, в ходе торжественной церемонии. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN.

По его словам, в представлениях Трампа, Россия и Украина подписали бы мирное соглашение на большой церемонии, знаменующей окончание конфликта, а Киев, Вашингтон и европейские страны на этом же мероприятии заключили бы сделку о гарантиях безопасности. Однако Зеленский выступает против такого сценария. Он считает, что гарантии безопасности должны быть сначала согласованы и ратифицированы Конгрессом США.

«На бумаге у нас есть практически все. Но [документ о гарантиях безопасности Украине] еще не подписан. Он не подписан Соединенными Штатами», -заявил Зеленский. На вопрос почему, он предположил, что «США хотят подписать гарантии безопасности в тот же момент, когда будет подписан и план [по урегулированию] из 20 пунктов».

