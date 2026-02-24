Военного потенциала США хватит только на 4-5 дней интенсивных ударов по Ирану — FT
11:32 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нынешнего военного потенциала Соединенных Штатов хватит только на 4-5 дней нанесения интенсивных ударов по Ирану. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на израильскую разведку.
По ее данным, при нанесении менее интенсивных ударов военных возможностей Соединенных Штатов хватит на неделю, даже с учетом передислоцирования авианосца USS Gerald R. Ford на Ближний Восток.
Издание также отметило, что начало конфликта может привести к потерям личного состава армии США, что ударит по электорату MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой»).
НОВОСТИ
- 12:07 24.02.2026
- Государство может поддержать внедрение российского ИИ льготами, считают в Сбере
- 11:20 24.02.2026
- Президент США хочет, чтобы соглашения по Украине были подписаны одновременно — Зеленский
- 11:05 24.02.2026
- Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой — СВР РФ
- 11:00 24.02.2026
- Причиной взрыва возле машины ГАИ в Москве стал самоподрыв преступника — СК
- 10:32 24.02.2026
- Военные предупредили Трампа, что США могут не добиться от Ирана уступок путем удара — CBS
- 10:27 24.02.2026
- Сбер: Инвестиции в ИИ – большая ставка, но отказаться от нее нельзя
- 10:25 24.02.2026
- Сбер назвал ключевые эффекты ИИ для государства
- 10:20 24.02.2026
- Число иностранных аспирантов в РФ за 2014–2024 годы выросло более чем вдвое — СМИ
- 10:05 24.02.2026
- Степашин рассказал, что Ельцин обиделся на Клинтона из-за бомбежек Югославии
- 10:00 24.02.2026
- Лидера США убеждают не помогать Зеленскому лишь Вэнс и Габбард — Эндрю Наполитано
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать