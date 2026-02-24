0
Военного потенциала США хватит только на 4-5 дней интенсивных ударов по Ирану — FT

11:32 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешнего военного потенциала Соединенных Штатов хватит только на 4-5 дней нанесения интенсивных ударов по Ирану. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на израильскую разведку.

По ее данным, при нанесении менее интенсивных ударов военных возможностей Соединенных Штатов хватит на неделю, даже с учетом передислоцирования авианосца USS Gerald R. Ford на Ближний Восток.

Издание также отметило, что начало конфликта может привести к потерям личного состава армии США, что ударит по электорату MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой»).

