Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой — СВР РФ
11:05 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Париж и Лондон активно работают над предоставлением Киеву ядерной бомбы. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
Британские и французские элиты не готовы мириться с поражением, отметили в СВР. «Считается, что Украину нужно снабдить „вундерваффе“. Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой „грязной“ бомбой», — указано в сообщении.
«В настоящее время, по имеющейся в СВР России информации, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1», — пояснили в СВР. При этом, добавили там, «Берлин благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре».
НОВОСТИ
- 11:00 24.02.2026
- Причиной взрыва возле машины ГАИ в Москве стал самоподрыв преступника — СК
- 10:32 24.02.2026
- Военные предупредили Трампа, что США могут не добиться от Ирана уступок путем удара — CBS
- 10:27 24.02.2026
- Сбер: Инвестиции в ИИ – большая ставка, но отказаться от нее нельзя
- 10:25 24.02.2026
- Сбер назвал ключевые эффекты ИИ для государства
- 10:20 24.02.2026
- Число иностранных аспирантов в РФ за 2014–2024 годы выросло более чем вдвое — СМИ
- 10:05 24.02.2026
- Степашин рассказал, что Ельцин обиделся на Клинтона из-за бомбежек Югославии
- 10:00 24.02.2026
- Лидера США убеждают не помогать Зеленскому лишь Вэнс и Габбард — Эндрю Наполитано
- 09:32 24.02.2026
- Действия Павла Дурова расследуются в рамках дела о содействии терроризму — СМИ
- 09:20 24.02.2026
- Семьям раненых и погибшего при взрыве в Москве окажут необходимую помощь — Волк
- 09:05 24.02.2026
- Преступник также погиб при взрыве автомобиля в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать