Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой — СВР РФ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Париж и Лондон активно работают над предоставлением Киеву ядерной бомбы. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Британские и французские элиты не готовы мириться с поражением, отметили в СВР. «Считается, что Украину нужно снабдить „вундерваффе“. Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой „грязной“ бомбой», — указано в сообщении.

«В настоящее время, по имеющейся в СВР России информации, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1», — пояснили в СВР. При этом, добавили там, «Берлин благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре».