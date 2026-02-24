10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только американский вице-президент Джей Ди Вэнс и глава Национальной разведки США Тулси Габбард из числа представителей окружения хозяина Белого дома Дональда Трампа убеждают его не помогать Владимиру Зеленскому и не нападать на Иран. Такое мнение высказал в понедельник в интервью ТАСС американский аналитик и блогер Эндрю Наполитано.

«Вашингтонский истеблишмент в подавляющем большинстве — это неоконы (неоконсерваторы — прим. ТАСС). Его ближний круг — это в подавляющем большинстве неоконы», — заявил комментатор, имея в виду советников американского лидера. «Насколько я понимаю, из его окружения его убеждают не нападать на Иран и не оказывать помощь Зеленскому только директор Национальной разведки Тулси Габбард и вице-президент Джей Ди Вэнс», — уточнил Наполитано, который, в частности, является ведущим популярного консервативного подкаста Judging Freedom. По специальности он юрист, в 1987–1995 годах был членом верховного суда штата Нью-Джерси, а затем преподавал право в ряде высших учебных заведений США.

Как напомнил аналитик, Трамп, когда баллотировался на пост главы администрации США в 2016, 2020 и 2024 годах, «обещал исключить из [американского] правительства поджигателей войн и неоконов». «Теперь он сам превратился в одного из них», — полагает Наполитано.