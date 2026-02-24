0
0
114
НОВОСТИ

Военные предупредили Трампа, что США могут не добиться от Ирана уступок путем удара — CBS

10:32 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные предупредили президента США Дональда Трампа, что Вашингтон может не добиться от Тегерана уступок на переговорах по иранской ядерной программе, даже если нанесет удар по исламской республике. Об этом сообщил в понедельник со ссылкой на источники телеканал CBS.

Как отмечается в публикации, глава администрации США требовал от помощников, чтобы они разработали план возможной атаки против Ирана, которая вынудила бы власти республики «вернуться к переговорам на более выгодных для Вашингтона условиях». «Но военные стратеги предупредили, что нельзя гарантировать такой вариант», — подчеркивается в материале. Как в нем констатируется, у американского лидера «вызывает все большее разочарование» представленная ему помощниками информация об ограниченности возможностей США по оказанию давления на Тегеран военным путем.

Представители Пентагона сообщили американскому президенту, что атака на Иран «почти точно будет не однократным решающим ударом», поскольку потенциально втянет США в «продолжительный конфликт на Ближнем Востоке». Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн, в частности, предупредил хозяина Белого дома, что Тегеран и связанные с ним формирования могут нанести ответные удары по войскам США и их союзников в регионе, что потребует от Вашингтона задействовать дополнительные средства. Как сообщили ранее другие американские СМИ, Кейн уведомил президента США, что военные действия против Ирана могут обернуться для Вашингтона затяжным конфликтом, а также грозят потерями среди американских военных. Лидер США назвал публикации об этом недостоверными.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 24.02.2026
Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой — СВР РФ
0
21
11:00 24.02.2026
Причиной взрыва возле машины ГАИ в Москве стал самоподрыв преступника — СК
0
31
10:27 24.02.2026
Сбер: Инвестиции в ИИ – большая ставка, но отказаться от нее нельзя
0
118
10:25 24.02.2026
Сбер назвал ключевые эффекты ИИ для государства
0
123
10:20 24.02.2026
Число иностранных аспирантов в РФ за 2014–2024 годы выросло более чем вдвое — СМИ
0
132
10:05 24.02.2026
Степашин рассказал, что Ельцин обиделся на Клинтона из-за бомбежек Югославии
0
175
10:00 24.02.2026
Лидера США убеждают не помогать Зеленскому лишь Вэнс и Габбард — Эндрю Наполитано
0
178
09:32 24.02.2026
Действия Павла Дурова расследуются в рамках дела о содействии терроризму — СМИ
0
210
09:20 24.02.2026
Семьям раненых и погибшего при взрыве в Москве окажут необходимую помощь — Волк
0
212
09:05 24.02.2026
Преступник также погиб при взрыве автомобиля в Москве
0
272

Возврат к списку