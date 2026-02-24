Военные предупредили Трампа, что США могут не добиться от Ирана уступок путем удара — CBS

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военные предупредили президента США Дональда Трампа, что Вашингтон может не добиться от Тегерана уступок на переговорах по иранской ядерной программе, даже если нанесет удар по исламской республике. Об этом сообщил в понедельник со ссылкой на источники телеканал CBS.

Как отмечается в публикации, глава администрации США требовал от помощников, чтобы они разработали план возможной атаки против Ирана, которая вынудила бы власти республики «вернуться к переговорам на более выгодных для Вашингтона условиях». «Но военные стратеги предупредили, что нельзя гарантировать такой вариант», — подчеркивается в материале. Как в нем констатируется, у американского лидера «вызывает все большее разочарование» представленная ему помощниками информация об ограниченности возможностей США по оказанию давления на Тегеран военным путем.

Представители Пентагона сообщили американскому президенту, что атака на Иран «почти точно будет не однократным решающим ударом», поскольку потенциально втянет США в «продолжительный конфликт на Ближнем Востоке». Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн, в частности, предупредил хозяина Белого дома, что Тегеран и связанные с ним формирования могут нанести ответные удары по войскам США и их союзников в регионе, что потребует от Вашингтона задействовать дополнительные средства. Как сообщили ранее другие американские СМИ, Кейн уведомил президента США, что военные действия против Ирана могут обернуться для Вашингтона затяжным конфликтом, а также грозят потерями среди американских военных. Лидер США назвал публикации об этом недостоверными.