Сбер: Инвестиции в ИИ – большая ставка, но отказаться от нее нельзя

10:27

Компании, вкладывающие большие деньги в искусственный интеллект (ИИ), делают очень большую ставку, но не делать ее нельзя. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в интервью Forbes.

«Мы видим, как Apple проиграл гонку в искусственном интеллекте: у них есть Siri, но она была сделана не на GenAI, и думаю, что все примерно одинаково ее оценивают. В итоге Apple была вынуждена взять искусственный интеллект у своего прямого, злейшего конкурента – у Google, лишь бы не у китайцев. Проигрыш в этой гонке точно стратегически ухудшит ситуацию для Apple. Поэтому на уровне больших языковых моделей идет жесткая гонка бюджетов на десятки и сотни миллиардов долларов», – отметил он.

«Хорошо, что в России есть две компании, «Яндекс» и Сбер, которые могут себе позволить участвовать в этой гонке, – продолжил он. – При этом у Сбера модель полностью российская, буквально «от болтов и гаек». В эту гонку больших бюджетов и суперкоманд входить точно уже поздно: возможностей для этого для какой-то третьей компании в России я не вижу».

«Хорошая новость для тех, кто не участвует в этом заезде суперъяхт, в том, что они на этом фундаменте могут реализовывать свои бизнес-кейсы с понятным финансовым результатом, – уточнил Александр Ведяхин. – У них, конечно, должен быть свой ЦОД, либо хорошие облачные мощности, ведь чтобы скачать, например GigaChat, нужны большие мощности, своя команда, которая умеет эту модель эксплуатировать и т.д. Это не так дорого, как создание базовой модели, но затраты все равно большие. Здесь инвестиции будут отбиваться в течение трех-пяти лет, для каких-то процессов – год-полтора».

«Для малого бизнеса ситуация заметно проще: предприниматель просто берет готовые решения, настраивая ИИ-агента, вложения окупаются еще быстрее, – продолжил представитель Сбера. – По нашей практике – за 1-1,5 года небольшое предприятие может окупить такого рода инвестиции».

«Наши инвестиции в большие языковые модели – это во многом, даже в первую очередь, работа на то, чтобы в России была своя большая языковая модель, – отметил Александр Ведяхин. – За вычетом вложений в обучение больших языковых модели и связанных с этим вложений в «железо», инвестиции в генеративный ИИ уже показывают неплохую возвратность. В 2026 году эффект от использования GenAI для Сбера по нашим прогнозам, составит 100 млрд руб., по сравнению с прошлым годом цифра удвоится. А общий эффект от внедрения ИИ в Сбере 2024-2026 годов составит 1,5 трлн руб.».