Сбер: Инвестиции в ИИ – большая ставка, но отказаться от нее нельзя
10:27 24.02.2026
Компании, вкладывающие большие деньги в искусственный интеллект (ИИ), делают очень большую ставку, но не делать ее нельзя. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в интервью Forbes.
«Мы видим, как Apple проиграл гонку в искусственном интеллекте: у них есть Siri, но она была сделана не на GenAI, и думаю, что все примерно одинаково ее оценивают. В итоге Apple была вынуждена взять искусственный интеллект у своего прямого, злейшего конкурента – у Google, лишь бы не у китайцев. Проигрыш в этой гонке точно стратегически ухудшит ситуацию для Apple. Поэтому на уровне больших языковых моделей идет жесткая гонка бюджетов на десятки и сотни миллиардов долларов», – отметил он.
«Хорошо, что в России есть две компании, «Яндекс» и Сбер, которые могут себе позволить участвовать в этой гонке, – продолжил он. – При этом у Сбера модель полностью российская, буквально «от болтов и гаек». В эту гонку больших бюджетов и суперкоманд входить точно уже поздно: возможностей для этого для какой-то третьей компании в России я не вижу».
«Хорошая новость для тех, кто не участвует в этом заезде суперъяхт, в том, что они на этом фундаменте могут реализовывать свои бизнес-кейсы с понятным финансовым результатом, – уточнил Александр Ведяхин. – У них, конечно, должен быть свой ЦОД, либо хорошие облачные мощности, ведь чтобы скачать, например GigaChat, нужны большие мощности, своя команда, которая умеет эту модель эксплуатировать и т.д. Это не так дорого, как создание базовой модели, но затраты все равно большие. Здесь инвестиции будут отбиваться в течение трех-пяти лет, для каких-то процессов – год-полтора».
«Для малого бизнеса ситуация заметно проще: предприниматель просто берет готовые решения, настраивая ИИ-агента, вложения окупаются еще быстрее, – продолжил представитель Сбера. – По нашей практике – за 1-1,5 года небольшое предприятие может окупить такого рода инвестиции».
«Наши инвестиции в большие языковые модели – это во многом, даже в первую очередь, работа на то, чтобы в России была своя большая языковая модель, – отметил Александр Ведяхин. – За вычетом вложений в обучение больших языковых модели и связанных с этим вложений в «железо», инвестиции в генеративный ИИ уже показывают неплохую возвратность. В 2026 году эффект от использования GenAI для Сбера по нашим прогнозам, составит 100 млрд руб., по сравнению с прошлым годом цифра удвоится. А общий эффект от внедрения ИИ в Сбере 2024-2026 годов составит 1,5 трлн руб.».
НОВОСТИ
- 11:05 24.02.2026
- Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой — СВР РФ
- 11:00 24.02.2026
- Причиной взрыва возле машины ГАИ в Москве стал самоподрыв преступника — СК
- 10:32 24.02.2026
- Военные предупредили Трампа, что США могут не добиться от Ирана уступок путем удара — CBS
- 10:25 24.02.2026
- Сбер назвал ключевые эффекты ИИ для государства
- 10:20 24.02.2026
- Число иностранных аспирантов в РФ за 2014–2024 годы выросло более чем вдвое — СМИ
- 10:05 24.02.2026
- Степашин рассказал, что Ельцин обиделся на Клинтона из-за бомбежек Югославии
- 10:00 24.02.2026
- Лидера США убеждают не помогать Зеленскому лишь Вэнс и Габбард — Эндрю Наполитано
- 09:32 24.02.2026
- Действия Павла Дурова расследуются в рамках дела о содействии терроризму — СМИ
- 09:20 24.02.2026
- Семьям раненых и погибшего при взрыве в Москве окажут необходимую помощь — Волк
- 09:05 24.02.2026
- Преступник также погиб при взрыве автомобиля в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать