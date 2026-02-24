0
0
13
НОВОСТИ

Причиной взрыва возле машины ГАИ в Москве стал самоподрыв преступника — СК

11:00 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи установили, что неизвестный устроил самоподрыв возле машины ГАИ на площади Савеловского вокзала в Москве, его личность устанавливается, назначена генетическая экспертиза. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Установлено, что в ночь с 23 на 24 февраля к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала в Москве, подошел мужчина и произвел самоподрыв. В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе генетическая, медицинская и взрывотехническая. Устанавливается личность мужчины, который привел в действие взрывное устройство», — сказала она.

В результате один сотрудник ДПС и сам злоумышленник умерли на месте происшествия, еще двое полицейских доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 24.02.2026
Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой — СВР РФ
0
21
10:32 24.02.2026
Военные предупредили Трампа, что США могут не добиться от Ирана уступок путем удара — CBS
0
124
10:27 24.02.2026
Сбер: Инвестиции в ИИ – большая ставка, но отказаться от нее нельзя
0
118
10:25 24.02.2026
Сбер назвал ключевые эффекты ИИ для государства
0
123
10:20 24.02.2026
Число иностранных аспирантов в РФ за 2014–2024 годы выросло более чем вдвое — СМИ
0
132
10:05 24.02.2026
Степашин рассказал, что Ельцин обиделся на Клинтона из-за бомбежек Югославии
0
175
10:00 24.02.2026
Лидера США убеждают не помогать Зеленскому лишь Вэнс и Габбард — Эндрю Наполитано
0
178
09:32 24.02.2026
Действия Павла Дурова расследуются в рамках дела о содействии терроризму — СМИ
0
210
09:20 24.02.2026
Семьям раненых и погибшего при взрыве в Москве окажут необходимую помощь — Волк
0
212
09:05 24.02.2026
Преступник также погиб при взрыве автомобиля в Москве
0
272

Возврат к списку