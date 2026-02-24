Причиной взрыва возле машины ГАИ в Москве стал самоподрыв преступника — СК

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи установили, что неизвестный устроил самоподрыв возле машины ГАИ на площади Савеловского вокзала в Москве, его личность устанавливается, назначена генетическая экспертиза. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Установлено, что в ночь с 23 на 24 февраля к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала в Москве, подошел мужчина и произвел самоподрыв. В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе генетическая, медицинская и взрывотехническая. Устанавливается личность мужчины, который привел в действие взрывное устройство», — сказала она.

В результате один сотрудник ДПС и сам злоумышленник умерли на месте происшествия, еще двое полицейских доставлены в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи.