Государство может поддержать внедрение российского ИИ льготами, считают в Сбере
12:07 24.02.2026
Государство могло бы поддерживать внедрение российского искусственного интеллекта (ИИ) налоговыми льготами, предложил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в интервью Forbes.
«Если и говорить про какую-то финансовую поддержку, то мы должны говорить в первую очередь про поддержку внедрения именно российского ИИ. Например, это может быть поддержка в части налогов», – сказал он.
«Можно делать ускоренную амортизацию на инструменты искусственного интеллекта, давать налоговые послабления, связанные с использованием искусственного интеллекта, либо предоставлять государственные субсидии при условии, что субсидируемый будет использовать российские решения ИИ», – отметил Александр Ведяхин.
