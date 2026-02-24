Чемпион оценил поддержку в рамках акции Сбера «Спасибо олимпийцам»
12:50 24.02.2026
|Фото пресс-службы Сбера
«Естественно, мне нравится позиция – своих не бросаем», – отметил Никита Филиппов.
А Сбер между тем продолжил акцию – теперь выразить поддержку спортсменам можно, переведя через приложение СберБанк Онлайн бонусы Спасибо на поддержку развития детского спорта в регионах. Банк приумножит бонусы, перечисленные для этой цели в благотворительный фонд «Вклад в будущее» – чтобы к новым олимпиадам новое поколение спортсменов было готово отстаивать спортивную честь России.
НОВОСТИ
- 14:00 24.02.2026
- Кремль не комментирует сообщения о переговорах по ядерному разоружению
- 13:32 24.02.2026
- ВС РФ освободили Риздвянку в Запорожской области
- 13:12 24.02.2026
- Британия внесла в список санкций против РФ иностранные компании
- 13:00 24.02.2026
- Запад хочет замаскировать передачу ядерного оружия Киеву под разработку Украины — СВР РФ
- 12:55 24.02.2026
- Сеть клиник «Будь Здоров» внедряет ИИ-решение от Сбера
- 12:07 24.02.2026
- Государство может поддержать внедрение российского ИИ льготами, считают в Сбере
- 11:32 24.02.2026
- Военного потенциала США хватит только на 4-5 дней интенсивных ударов по Ирану — FT
- 11:20 24.02.2026
- Президент США хочет, чтобы соглашения по Украине были подписаны одновременно — Зеленский
- 11:05 24.02.2026
- Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой — СВР РФ
- 11:00 24.02.2026
- Причиной взрыва возле машины ГАИ в Москве стал самоподрыв преступника — СК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать