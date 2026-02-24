Чемпион оценил поддержку в рамках акции Сбера «Спасибо олимпийцам»

12:50

Фото пресс-службы Сбера

Вчера олимпийцев встречала вся Россия: так, Сбер в честь нашей сборной запустил акцию «Спасибо олимпийцам» – в телеграм-канале люди через чат-бот оставляли слова благодарности и гордости за спортсменов, а потом эти сообщения вывели на билборды в Москве. Ски-альпинист, привезший из Милана «серебро», отметил, что поддержка была не лишней.

«Естественно, мне нравится позиция – своих не бросаем», – отметил Никита Филиппов.

А Сбер между тем продолжил акцию – теперь выразить поддержку спортсменам можно, переведя через приложение СберБанк Онлайн бонусы Спасибо на поддержку развития детского спорта в регионах. Банк приумножит бонусы, перечисленные для этой цели в благотворительный фонд «Вклад в будущее» – чтобы к новым олимпиадам новое поколение спортсменов было готово отстаивать спортивную честь России.