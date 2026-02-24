13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания и Франция стремятся, чтобы передача Киеву ядерного оружия выглядела как результат разработки Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения. В связи с этим основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев», — говорится в сообщении.