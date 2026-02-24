0
0
146
НОВОСТИ

Запад хочет замаскировать передачу ядерного оружия Киеву под разработку Украины — СВР РФ

13:00 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания и Франция стремятся, чтобы передача Киеву ядерного оружия выглядела как результат разработки Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Британцы и французы сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения. В связи с этим основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 24.02.2026
Кремль не комментирует сообщения о переговорах по ядерному разоружению
0
19
13:32 24.02.2026
ВС РФ освободили Риздвянку в Запорожской области
0
101
13:12 24.02.2026
Британия внесла в список санкций против РФ иностранные компании
0
139
12:55 24.02.2026
Сеть клиник «Будь Здоров» внедряет ИИ-решение от Сбера
0
154
12:50 24.02.2026
Чемпион оценил поддержку в рамках акции Сбера «Спасибо олимпийцам»
0
157
12:07 24.02.2026
Государство может поддержать внедрение российского ИИ льготами, считают в Сбере
0
211
11:32 24.02.2026
Военного потенциала США хватит только на 4-5 дней интенсивных ударов по Ирану — FT
0
269
11:20 24.02.2026
Президент США хочет, чтобы соглашения по Украине были подписаны одновременно — Зеленский
0
289
11:05 24.02.2026
Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой — СВР РФ
0
289
11:00 24.02.2026
Причиной взрыва возле машины ГАИ в Москве стал самоподрыв преступника — СК
0
277

Возврат к списку