Кремль не комментирует сообщения о переговорах по ядерному разоружению

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не комментирует сообщения о якобы проведенных в Женеве переговорах РФ и США об ограничении ядерных вооружений и новом ДСНВ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мне пока нечего сказать по этому сюжету», — сказал Песков.