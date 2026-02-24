Кремль не комментирует сообщения о переговорах по ядерному разоружению
14:00 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не комментирует сообщения о якобы проведенных в Женеве переговорах РФ и США об ограничении ядерных вооружений и новом ДСНВ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мне пока нечего сказать по этому сюжету», — сказал Песков.
