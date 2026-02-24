ЕС считает, что новые тарифы США противоречат соглашению о торговле — Bloomberg

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз пришел к выводу, что новая тарифная политика администрации США нарушает условия соглашения о торговле между двумя сторонами. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как напоминает агентство, прошлым летом США и ЕС достигли соглашения, согласно которому большая часть экспорта ЕС в США облагалась бы 15-процентной пошлиной, при этом многие ввозимые в Европу товары из США не облагались бы тарифами. По словам Bloomberg, тогда ЕС согласился на неравное соглашение в надежде избежать полномасштабной торговой войны с Вашингтоном и сохранить поддержку США в сфере безопасности, особенно в отношении Украины.

Теперь Еврокомиссия пояснила европарламентариям, что новые тарифы будут суммироваться с уже существующими. Таким образом тарифы на некоторые товары превысят уровень в 15%, который был прописан в соглашении. Новые тарифы могут затронуть поставки сливочного масла, сыра, другой продукции сельского хозяйства, текстиля, химикатов, изделий из пластика. По словам источников агентства, еврокомиссар по торговле Марош Шефчович заявил представителям США, что формирование новой торговой политики займет до четырех месяцев.