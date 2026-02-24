0
НОВОСТИ

Лишь 25% потенциальных новобранцев в Германии заполнили анкеты о военной службе

15:12 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только четверть потенциальных новобранцев в Германии заполнили анкеты о военной службе, которые с начала года начал рассылать Бундесвер (ВС ФРГ) после реформы призыва. Об этом сообщает редакционное объединение RND со ссылкой на источники.

Бундесвер рассылает анкеты всем гражданам по достижении 18 лет. Их заполнение обязательно для мужчин, девушки могут сделать это добровольно. По данным RND, лишь четверть адресатов заполнила анкеты — около 50% среди мужчин и лишь 6% среди женщин. Отказ заполнить анкету может грозить штрафом до 1 тыс. евро.

При этом остается неизвестной доля тех, кто, заполняя анкету, выразил готовность служить в рядах германских ВС. В министерстве обороны страны не стали отвечать на вопросы журналистов.

Как напоминает RND, в начале февраля министр обороны Борис Писториус сообщал, что с начала года было разослано более 40 тыс. анкет. Всего совершеннолетия в 2026 году, как ожидается, могут достичь порядка 700 тыс. жителей ФРГ.

По задумке авторов реформы призыва, благодаря заполнению анкет Бундесвер будет иметь более подробную картину о доступных для мобилизации ресурсов. Служба при этом остается добровольной, но может быть введен так называемый призыв по потребности. В этом случае молодых людей могут отбирать по жребию или с помощью другого механизма. Для этого потребуется отдельное решение Бундестага (парламента ФРГ).

