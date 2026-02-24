0
0
176
НОВОСТИ

Ряд стран активно готовится к войне — Медведев о планах Британии и Франции

16:00 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые страны активно готовятся к войне, пока другие стремятся к миру. На это обратил внимание зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя планы Великобритании и Франции передать ядерные технологии Украине.

«В то время как одни страны стремятся к миру — вот недавно президент [США Дональд] Трамп проводил „саммит мира“ — другие страны активно готовятся к войне. Только что появилась информация нашей Службы внешней разведки о том, что Англия и Франция собираются передать ядерные технологии Украине», — сказал он на встрече с специальным представителем генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), министром иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 24.02.2026
У РФ есть перспективные оборонные разработки, не только уже предъявленные — Путин
0
12
17:00 24.02.2026
Теракт на Савеловском вокзале мог быть итогом вербовки, взрыв был дистанционным — Путин
0
31
16:32 24.02.2026
Январь 2026 года побил рекорд по количеству магнитных бурь за последние 10 лет
0
122
16:12 24.02.2026
Зеленский считает, что народ Украины готов к компромиссам
0
162
15:32 24.02.2026
Вето Венгрии на решение о помощи Киеву повергло чиновников ЕС в уныние — Politico
0
230
15:12 24.02.2026
Лишь 25% потенциальных новобранцев в Германии заполнили анкеты о военной службе
0
240
15:00 24.02.2026
ЕС считает, что новые тарифы США противоречат соглашению о торговле — Bloomberg
0
251
14:32 24.02.2026
ВСУ за сутки потеряли свыше 1 075 военнослужащих в зоне спецоперации — МО РФ
0
261
14:12 24.02.2026
Мощность взрывного устройства, сработавшего у вокзала в Москве, составила 300 г тротила
0
332
14:10 24.02.2026
52% частных инвесторов назвали устойчивость бизнес-модели главным преимуществом Сбера
0
274

Возврат к списку