Ряд стран активно готовится к войне — Медведев о планах Британии и Франции
16:00 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Некоторые страны активно готовятся к войне, пока другие стремятся к миру. На это обратил внимание зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя планы Великобритании и Франции передать ядерные технологии Украине.
«В то время как одни страны стремятся к миру — вот недавно президент [США Дональд] Трамп проводил „саммит мира“ — другие страны активно готовятся к войне. Только что появилась информация нашей Службы внешней разведки о том, что Англия и Франция собираются передать ядерные технологии Украине», — сказал он на встрече с специальным представителем генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), министром иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом.
НОВОСТИ
- 17:12 24.02.2026
- У РФ есть перспективные оборонные разработки, не только уже предъявленные — Путин
- 17:00 24.02.2026
- Теракт на Савеловском вокзале мог быть итогом вербовки, взрыв был дистанционным — Путин
- 16:32 24.02.2026
- Январь 2026 года побил рекорд по количеству магнитных бурь за последние 10 лет
- 16:12 24.02.2026
- Зеленский считает, что народ Украины готов к компромиссам
- 15:32 24.02.2026
- Вето Венгрии на решение о помощи Киеву повергло чиновников ЕС в уныние — Politico
- 15:12 24.02.2026
- Лишь 25% потенциальных новобранцев в Германии заполнили анкеты о военной службе
- 15:00 24.02.2026
- ЕС считает, что новые тарифы США противоречат соглашению о торговле — Bloomberg
- 14:32 24.02.2026
- ВСУ за сутки потеряли свыше 1 075 военнослужащих в зоне спецоперации — МО РФ
- 14:12 24.02.2026
- Мощность взрывного устройства, сработавшего у вокзала в Москве, составила 300 г тротила
- 14:10 24.02.2026
- 52% частных инвесторов назвали устойчивость бизнес-модели главным преимуществом Сбера
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать