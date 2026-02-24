Ряд стран активно готовится к войне — Медведев о планах Британии и Франции

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые страны активно готовятся к войне, пока другие стремятся к миру. На это обратил внимание зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя планы Великобритании и Франции передать ядерные технологии Украине.

«В то время как одни страны стремятся к миру — вот недавно президент [США Дональд] Трамп проводил „саммит мира“ — другие страны активно готовятся к войне. Только что появилась информация нашей Службы внешней разведки о том, что Англия и Франция собираются передать ядерные технологии Украине», — сказал он на встрече с специальным представителем генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), министром иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом.