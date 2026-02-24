Вето Венгрии на решение о помощи Киеву повергло чиновников ЕС в уныние — Politico

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блокировка выделения Украине кредита на 90 млрд евро со стороны Венгрии повергла в уныние европейских чиновников. Об этом сообщила газета Politico.

По ее информации, блокирование помощи Украине, а также провал по согласованию 20-го пакета антироссийских санкций повергли европейских законодателей в уныние оттого что к их визиту в Киев 24 февраля они смогут предоставить «лишь свою солидарность».

Ранее газета сообщила, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан официально уведомил главу Европейского совета Антониу Кошту о своем решении блокировать выделение Киеву финансирования в 90 млрд евро в ответ «на акт неспровоцированной враждебности» Украины.

23 февраля глава дипслужбы ЕС Кая Каллас признала, что министры иностранных дел ЕС не смогли утвердить план финансирования Киева на 90 млрд евро. Позднее она заявила, что соглашение по 20-му пакету санкций против России также не было достигнуто.