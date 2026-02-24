0
0
0
НОВОСТИ

Вето Венгрии на решение о помощи Киеву повергло чиновников ЕС в уныние — Politico

15:32 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блокировка выделения Украине кредита на 90 млрд евро со стороны Венгрии повергла в уныние европейских чиновников. Об этом сообщила газета Politico.

По ее информации, блокирование помощи Украине, а также провал по согласованию 20-го пакета антироссийских санкций повергли европейских законодателей в уныние оттого что к их визиту в Киев 24 февраля они смогут предоставить «лишь свою солидарность».

Ранее газета сообщила, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан официально уведомил главу Европейского совета Антониу Кошту о своем решении блокировать выделение Киеву финансирования в 90 млрд евро в ответ «на акт неспровоцированной враждебности» Украины.

23 февраля глава дипслужбы ЕС Кая Каллас признала, что министры иностранных дел ЕС не смогли утвердить план финансирования Киева на 90 млрд евро. Позднее она заявила, что соглашение по 20-му пакету санкций против России также не было достигнуто.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 24.02.2026
Лишь 25% потенциальных новобранцев в Германии заполнили анкеты о военной службе
0
93
15:00 24.02.2026
ЕС считает, что новые тарифы США противоречат соглашению о торговле — Bloomberg
0
116
14:32 24.02.2026
ВСУ за сутки потеряли свыше 1 075 военнослужащих в зоне спецоперации — МО РФ
0
167
14:12 24.02.2026
Мощность взрывного устройства, сработавшего у вокзала в Москве, составила 300 г тротила
0
220
14:10 24.02.2026
52% частных инвесторов назвали устойчивость бизнес-модели главным преимуществом Сбера
0
186
14:00 24.02.2026
Кремль не комментирует сообщения о переговорах по ядерному разоружению
0
214
13:40 24.02.2026
Сбер поддержит проект по производству компонентов для высокоскоростных поездов
0
184
13:32 24.02.2026
ВС РФ освободили Риздвянку в Запорожской области
0
234
13:12 24.02.2026
Британия внесла в список санкций против РФ иностранные компании
0
269
13:00 24.02.2026
Запад хочет замаскировать передачу ядерного оружия Киеву под разработку Украины — СВР РФ
0
272

Возврат к списку