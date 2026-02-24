Мощность взрывного устройства, сработавшего у вокзала в Москве, составила 300 г тротила
14:12 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мощность взрывного устройства, которое сработало около автомобиля ГАИ рядом с Савеловским вокзалом в Москве, составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«По предварительной информации, мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте», — сказал собеседник агентства.
