ВС РФ освободили Риздвянку в Запорожской области

13:32 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Риздвянка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате наступательных действий освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области», — сообщили в военном ведомстве.

