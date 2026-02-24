ВС РФ освободили Риздвянку в Запорожской области

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Риздвянка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате наступательных действий освободили населенный пункт Риздвянка Запорожской области», — сообщили в военном ведомстве.