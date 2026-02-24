Сбер поддержит проект по производству компонентов для высокоскоростных поездов

13:40

Новый производственный корпус для изготовления компонентов высокоскоростных поездов будет построен в Твери на территории Промтехнопарка КСК — штаб-квартиры ГК «Ключевые Системы и Компоненты» (ГК КСК). Сбер профинансирует этот значимый для страны проект. Соглашение об этом подписали ПАО Сбербанк, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и НПО «ВОЯЖ» — инвестор со стороны ГК КСК, входящий в дивизион «Интерьер и экстерьер» холдинга.

Общая стоимость проекта — более 1,9 млрд рублей. При этом ставка кредитования будет субсидирована со стороны ЕЭК в рамках механизма финансовой поддержки промышленной кооперации в Евразийском экономическом союзе. Финансирование обеспечит строительство нового производственного корпуса площадью 12 тысяч квадратных метров и приобретение современного оборудования.

На новой промышленной площадке будут производить широкий ассортимент компонентов для высокоскоростных поездов и других видов железнодорожного транспорта. Среди них — панели облицовки потолка, пола и стен, санитарные комплексы и системы водоподготовки, багажные полки, противопожарные перегородки с дверью кабины машиниста и другие элементы интерьера для вагонов локомотивной тяги и моторвагонного подвижного состава.

Выпуск компонентов для российского высокоскоростного электропоезда — часть масштабного проекта по созданию высокоскоростных магистралей в России. Запуск первой линии ВСМ Москва — Санкт-Петербург запланирован на 2028 год.

Проект будет реализован в течение пяти лет, выпуск продукции начнется с 2028 года. К 2030 году благодаря проекту планируется создать около трёхсот новых рабочих мест, которые в дальнейшем обеспечат существенные налоговые поступления в бюджеты различных уровней.

«Сбер традиционно уделяет пристальное внимание проектам, которые ориентированы на развитие отечественной промышленности и являются полностью импортонезависимыми, – отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Мы особенно рады поддержать организацию современного производства комплектующих для такого масштабного и инновационного проекта, как строительство высокоскоростного электропоезда для магистралей Москва — Санкт-Петербург. Это именно тот случай, когда локальное производство станет работать на большую государственную задачу и в интересах комфорта наших граждан по всей стране».

«Сотрудничество со Сбербанком и ЕЭК — это финансовая опора, которая помогает превращать амбиции в реальность, – сказал Тарас Спивак, генеральный директор ГК «Ключевые Системы и Компоненты». – Мы глубоко признательны нашим партнёрам за понимание актуальности и масштаба задачи, а также готовность поддержать проект, который станет точкой роста, способствуя дальнейшему развитию инновационного отечественного транспорта. Каждый вложенный рубль будет работать на несколько целей: создание сотен новых рабочих мест, дополнительные налоговые поступления и укрепление технологического суверенитета в отрасли железнодорожного машиностроения России и в целом ЕАЭС».