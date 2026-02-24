0
Зеленский считает, что народ Украины готов к компромиссам

16:12 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский думает, что украинцы готовы к любым компромиссам в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

«Я думаю, что люди готовы к любым компромиссам, которые не приведут к потере достоинства и независимости страны», — сказал он в интервью канадскому телеканалу CBC News.

В конце января Зеленский вновь отверг возможность компромисса по Донбассу и использованию Запорожской АЭС, заявив, что Украина «не отдаст россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя», при этом он же признавал, что по этим двум вопросам в ходе переговоров не удалось договориться даже с США.

На Украине среди граждан растет число тех, кто согласен на определенные территориальные уступки для завершения военного конфликта. Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии, число таковых выросло втрое с 2022 года и по состоянию на декабрь 2025 года составило 33%. В свою очередь бывший премьер-министр страны Николай Азаров отмечал, что каждый украинский политик должен исходить из имеющихся реалий — что Украина никогда не вернется к границам 1991 года.

