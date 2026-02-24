У РФ есть перспективные оборонные разработки, не только уже предъявленные — Путин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия обладает перспективными оборонными и гражданскими разработками, причем некоторые из них еще не предъявлены публично. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллеги ФСБ.

«Особого внимания требует защита конфиденциальности закрытой, секретной информации, прежде всего военного и стратегического характера, в том числе о перспективных отечественных оборонных и гражданских разработках. Они у нас есть. И достижения есть заметные, понятные для всех, предъявленные уже. Но есть и другие разработки, которые находятся в стадии реализации», — сказал он.