Теракт на Савеловском вокзале мог быть итогом вербовки, взрыв был дистанционным — Путин
17:00 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Произошедший накануне теракт на Савеловском вокзале мог стать итогом вербовки через Интернет. Завербованного подорвали дистанционно, отметил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.
«Уже сейчас ясно: судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка, через Интернет, скорее всего, — дал оценку глава государства. — Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки — в данном случае сотрудников министерства внутренних дел».
«Скорее всего, он и не знал-то ничего, — добавил Путин. — Это результат такого преступного, беспечного поведения».
НОВОСТИ
- 17:12 24.02.2026
- У РФ есть перспективные оборонные разработки, не только уже предъявленные — Путин
- 16:32 24.02.2026
- Январь 2026 года побил рекорд по количеству магнитных бурь за последние 10 лет
- 16:12 24.02.2026
- Зеленский считает, что народ Украины готов к компромиссам
- 16:00 24.02.2026
- Ряд стран активно готовится к войне — Медведев о планах Британии и Франции
- 15:32 24.02.2026
- Вето Венгрии на решение о помощи Киеву повергло чиновников ЕС в уныние — Politico
- 15:12 24.02.2026
- Лишь 25% потенциальных новобранцев в Германии заполнили анкеты о военной службе
- 15:00 24.02.2026
- ЕС считает, что новые тарифы США противоречат соглашению о торговле — Bloomberg
- 14:32 24.02.2026
- ВСУ за сутки потеряли свыше 1 075 военнослужащих в зоне спецоперации — МО РФ
- 14:12 24.02.2026
- Мощность взрывного устройства, сработавшего у вокзала в Москве, составила 300 г тротила
- 14:10 24.02.2026
- 52% частных инвесторов назвали устойчивость бизнес-модели главным преимуществом Сбера
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать