Теракт на Савеловском вокзале мог быть итогом вербовки, взрыв был дистанционным — Путин

17:00 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Произошедший накануне теракт на Савеловском вокзале мог стать итогом вербовки через Интернет. Завербованного подорвали дистанционно, отметил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

«Уже сейчас ясно: судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка, через Интернет, скорее всего, — дал оценку глава государства. — Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки — в данном случае сотрудников министерства внутренних дел».

«Скорее всего, он и не знал-то ничего, — добавил Путин. — Это результат такого преступного, беспечного поведения».

