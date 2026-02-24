Путин поручил усилить работу контрразведки и активнее выявлять шпионов

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимо усилить в России работу контрразведки и активнее выявлять сотрудников иностранных спецслужб и завербованных ими агентов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

«Ответственная задача стоит перед подразделениями контрразведки. Речь идет об усилении работы в тыловых районах зоны СВО, о контрразведывательном прикрытии боевых частей, критически значимых объектов промышленности, инфраструктуры, технологических и научных центров, о более активном выявлении и пресечении деятельности кадровых сотрудников зарубежных специальных служб и завербованных ими агентов», — сказал он.