Две европейские страны предложили Канаде поставку 12 подлодок - СМИ
18:50 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Германии совместно с Норвегией предлагает поставить Канаде 12 подводных лодок в рамках соглашения о сотрудничестве. Об этом пишет газета Bild.
По информации издания, Германия также крайне заинтересована в закупках канадского сжиженного природного газа (СПГ) взамен нынешних поставок, идущих почти исключительно из США, поскольку роль канадского газа для энергоснабжения Германии становится все более значимой. В свою очередь германский автоконцерн Volkswagen взял на себя обязательство построить через свою дочернюю компанию PowerCo завод по производству аккумуляторов для электромобилей в Сент-Томасе (провинция Онтарио).
Другие немецкие автопроизводители также намерены переориентироваться на канадский рынок в качестве альтернативы американскому рынку, который президент США Дональд Трамп планирует вновь заблокировать или обременить высокими пошлинами, отмечает газета.
Обсуждение сделки, как подчеркивает Bild, запланировано на среду на закрытом заседании комитета Бундестага по экономическим вопросам.
