0
0
7
НОВОСТИ

Две европейские страны предложили Канаде поставку 12 подлодок - СМИ

18:50 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии совместно с Норвегией предлагает поставить Канаде 12 подводных лодок в рамках соглашения о сотрудничестве. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, Германия также крайне заинтересована в закупках канадского сжиженного природного газа (СПГ) взамен нынешних поставок, идущих почти исключительно из США, поскольку роль канадского газа для энергоснабжения Германии становится все более значимой. В свою очередь германский автоконцерн Volkswagen взял на себя обязательство построить через свою дочернюю компанию PowerCo завод по производству аккумуляторов для электромобилей в Сент-Томасе (провинция Онтарио).

Другие немецкие автопроизводители также намерены переориентироваться на канадский рынок в качестве альтернативы американскому рынку, который президент США Дональд Трамп планирует вновь заблокировать или обременить высокими пошлинами, отмечает газета.

Обсуждение сделки, как подчеркивает Bild, запланировано на среду на закрытом заседании комитета Бундестага по экономическим вопросам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 24.02.2026
Путин поручил усилить работу контрразведки и активнее выявлять шпионов
0
159
17:12 24.02.2026
У РФ есть перспективные оборонные разработки, не только уже предъявленные — Путин
0
205
17:00 24.02.2026
Теракт на Савеловском вокзале мог быть итогом вербовки, взрыв был дистанционным — Путин
0
218
16:32 24.02.2026
Январь 2026 года побил рекорд по количеству магнитных бурь за последние 10 лет
0
244
16:12 24.02.2026
Зеленский считает, что народ Украины готов к компромиссам
0
324
16:00 24.02.2026
Ряд стран активно готовится к войне — Медведев о планах Британии и Франции
0
301
15:32 24.02.2026
Вето Венгрии на решение о помощи Киеву повергло чиновников ЕС в уныние — Politico
0
336
15:12 24.02.2026
Лишь 25% потенциальных новобранцев в Германии заполнили анкеты о военной службе
0
319
15:00 24.02.2026
ЕС считает, что новые тарифы США противоречат соглашению о торговле — Bloomberg
0
329
14:32 24.02.2026
ВСУ за сутки потеряли свыше 1 075 военнослужащих в зоне спецоперации — МО РФ
0
342

Возврат к списку