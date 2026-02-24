В Лондоне отрицают план передачи ядерного оружия Киеву

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера отверг информацию о том, что Париж и Лондон работают над передачей Киеву ядерного оружия.

«В этом нет правды», — приводит слова представителя главы британского правительства телеканал Sky News. Сотрудник Даунинг-стрит обратил внимание на слова Стармера, что Великобритания «продолжит усилия по достижению справедливого и долгосрочного мира» на Украине.