В Лондоне отрицают план передачи ядерного оружия Киеву

19:25 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера отверг информацию о том, что Париж и Лондон работают над передачей Киеву ядерного оружия.

«В этом нет правды», — приводит слова представителя главы британского правительства телеканал Sky News. Сотрудник Даунинг-стрит обратил внимание на слова Стармера, что Великобритания «продолжит усилия по достижению справедливого и долгосрочного мира» на Украине.

