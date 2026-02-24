Британия временно вывела из-под санкций нефтепровод «Дружба»
19:50 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Великобритании вывело из-под санкций нефтепровод «Дружба». Об этом говорится в генеральной лицензии, распространенной Управлением по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI).
Как отмечается в документе, исключение из санкций действует до 14 октября 2027 года.
