Сбер назвал ключевые эффекты ИИ для государства
10:25 24.02.2026
Государство и бизнес подходят к теме искусственного интеллекта (ИИ) с разных сторон, отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в интервью Forbes.
«Для бизнеса это возможность дополнительной прибыли в долгосрочной перспективе и развития новых продуктов, – пояснил он. – Государство для себя видит плюсы не только в росте эффективности бизнеса, но и по другим направлениям – в первую очередь это улучшение госуправления: автономизация (то есть с минимальным вовлечением чиновников) контрольно-надзорных функций, проактивное предоставление госуслуг и государственных сервисов по многим жизненным ситуациям».
Особенно важная область – социальная сфера, подчеркнул Александр Ведяхин: «Приведу пример: важная задача, которую решает государство – развитие здравоохранения. У любого государства остро поднят вопрос дефицита качественных кадров, особенно за пределами крупных городов. Эту проблему решает ИИ, который усиливает врача на периферии, повышает эффективность лечения».
