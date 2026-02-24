0
Семьям раненых и погибшего при взрыве в Москве окажут необходимую помощь — Волк

09:20 24.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство внутренних дел РФ окажет всю необходимую помощь семьям раненых и погибшего сотрудников полиции, пострадавших при взрыве около автомобиля ДПС рядом с Савеловским вокзалом в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Руководство и личный состав МВД России выражают искренние соболезнования семье старшего инспектора отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта полиции Дениса Братущенко, который получил смертельные ранения при несении службы. <…> Семье погибшего, а также раненым сотрудникам будет оказана вся необходимая помощь», — написала она в своем канале в Max.

Представитель ведомства также добавила, что в настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств.

