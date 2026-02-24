В Москве у Савеловского вокзала подорван автомобиль ГАИ
02:21 24.02.2026 Источник: Интерфакс
Неизвестный подорвал полицейский автомобиль в центре Москвы, есть погибший, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.
"Сегодня около 00.05 часов к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа столицы, находящимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала, подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства", - сказали журналистам в полиции.
Полицейские установили, что подозреваемый в детонации взрывного устройства возле патрульной машины ГАИ в центре столицы погиб на месте происшествия, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.
"По уточненной информации в ходе осмотра места происшествия на площади в районе Савеловского вокзала и изучения записей с камер наружного наблюдения сотрудниками полиции установлено, что преступник погиб на месте происшествия", - заявили в полиции.
В управлении уточнили, что в результате происшествия, по последним данным, один полицейский скончался, два госавтоинспектора получили ранения, они госпитализированы.
