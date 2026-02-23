Киев получит от Дании военную помощь на $600 млн
20:15 23.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Поддержка оборонительной борьбы Украины также способствует обороне Европы и Дании. Борьба Украины касается и нашей безопасности», — утверждает в пресс-релизе министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.
На сегодняшний день Дания выделила на помощь Украине в 2026 году 9,6 млрд крон ($1,5 млрд). Кроме того, ожидаются дополнительные 600 млн крон ($94,5 млн) от продажи истребителей F-16. Общая помощь Дании Украине в текущем году составит 14 млрд крон ($2,2 млрд).
