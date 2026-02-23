0
0
78
НОВОСТИ

Киев получит от Дании военную помощь на $600 млн

20:15 23.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Дании приняло решение о выделении в датский Фонд Украины в этом году дополнительно 3,8 млрд крон ($600 млн) на военную помощь Киеву. В результате расходы королевства на оборону составят в текущем году 3,5% ВВП, достигнув установленного для стран — членов НАТО целевого уровня, сообщает Минобороны королевства.

«Поддержка оборонительной борьбы Украины также способствует обороне Европы и Дании. Борьба Украины касается и нашей безопасности», — утверждает в пресс-релизе министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

На сегодняшний день Дания выделила на помощь Украине в 2026 году 9,6 млрд крон ($1,5 млрд). Кроме того, ожидаются дополнительные 600 млн крон ($94,5 млн) от продажи истребителей F-16. Общая помощь Дании Украине в текущем году составит 14 млрд крон ($2,2 млрд).


