Каллас передала ЕС список с требованиями от России уступок

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что передала странам сообщества план с требованиями от России уступок, первое место среди которых занимают требования о «полном выводе войск» со всех якобы оккупированных территорий.



«Я передала странам ЕС документ со списком уступок, которых ЕС хочет добиться от России и которые он должен обсуждать», — заявила Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе, подчеркнув, что на первом месте среди этих требований стоит «вывод войск с территорий», которые, по ее утверждению, Россия оккупировала, «включая Молдавию и Грузию».



Обязательства о выводе российских войск с советских баз в Грузии и Приднестровье было принято на саммите ОБСЕ в 1999 году в Стамбуле. Эти условия были частью обязательств, которые принимала на себя Россия взамен на согласие стран НАТО ратифицировать адаптированный Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который, в частности, включал ограничения на перемещения войск России по ее собственной территории (фланговые ограничения). Впрочем, уже в 2001 году страны НАТО фактически заморозили процесс ратификации этого договора и так и не начали его в полной мере исполнять.



