Пока не заработает «Дружба», Венгрия будет блокировать решения ЕС по Украине
14:45 23.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы ясно дали понять, что до тех пор, пока Украина будет играть с нами в игры по вопросам поставок нефти, мы будем блокировать каждое решение ЕС, которое отвечает ее интересам. Так что очевидно, что она не сможет получить доступ к военному кредиту на сумму 90 млрд евро, если попытается поставить под угрозу наше энергоснабжение», — сказал глава МИД в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.
НОВОСТИ
- 14:20 23.02.2026
- Из-за ограничений в аэропортах более 800 человек отправились из Нижнего Новгорода в Москву на автобусах
- 13:10 23.02.2026
- Дмитриев вновь посоветовал Стармеру уйти в отставку
- 12:10 23.02.2026
- Украина получит от ЕС 11 тыс. генераторов и 2,8 млрд евро на поставки энергии
- 11:40 23.02.2026
- Объем дефицита бюджета Украины составляет около $50 млрд - Азаров
- 10:20 23.02.2026
- От новых пошлин США больше всех пострадают Британия и ЕС - Дмитриев
- 10:10 23.02.2026
- В числе официальных профессий в РФ остались кучер, мельник, лифтер и ревизор
- 09:45 23.02.2026
- За выхдоные ЕС не добился прогресса по 20-му пакету санкций против РФ
- 09:30 23.02.2026
- Для борьбы со стрессом россияне чаще всего гуляют на свежем воздухе - опрос
- 09:00 23.02.2026
- СберИнвестиции: 87% женщин чувствуют большую уверенность рядом с успешным мужчиной-инвестором
- 20:30 22.02.2026
- Из-за ограничений в Москве, Саратова принял четыре рейса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать