Пока не заработает «Дружба», Венгрия будет блокировать решения ЕС по Украине

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не допустит никаких решений Евросоюза в поддержку Украины до тех пор, пока не будет возобновлен транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, направляясь на встречу с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.



«Мы ясно дали понять, что до тех пор, пока Украина будет играть с нами в игры по вопросам поставок нефти, мы будем блокировать каждое решение ЕС, которое отвечает ее интересам. Так что очевидно, что она не сможет получить доступ к военному кредиту на сумму 90 млрд евро, если попытается поставить под угрозу наше энергоснабжение», — сказал глава МИД в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.





