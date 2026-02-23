0
Для борьбы со стрессом россияне чаще всего гуляют на свежем воздухе - опрос

09:30 23.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 40% жителей России восстанавливают свое эмоциональное состояние, гуляя на свежем воздухе, следует из результатов опроса компании «Экоплант», с которыми ознакомился ТАСС. Бороться со стрессом россиянам также помогают сон, просмотр фильмов, чтение книг, медитации и спорт.

Аналитики компании в рамках исследования опросили 1,4 тыс. жителей Москвы и крупнейших мегаполисов РФ.

«Согласно данным опроса, самым популярным способом восстановления эмоционального баланса стали прогулки на свежем воздухе. 46% респондентов ответили, что гуляют по парку или во дворе, дышат свежим воздухом и любуются деревьями, отмечая, что контакт с природой помогает снизить тревожность и усталость», — говорится в материалах исследования.



