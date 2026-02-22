На Мюнхенской конференции ЕС показали намерение воевать до последнего украинца - Азаров

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа на Мюнхенской конференции продемонстрировала намерение использовать Вооруженные силы Украины (ВСУ) до последнего украинца в войне с Россией. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.



«Недавняя Мюнхенская конференция показала, что они реально думают, они реально думают об одном — использовать украинскую армию до последнего украинца в войне с Россией», — сказал он.



По его мнению, вопрос устранения действующего на Украине режима необходимо обсуждать с американской стороной, а не с европейской. «И вот эта главная задача должна быть решена на переговорах, безусловно, с американцами <…> от которых можно ожидать в какой-то степени реалистичного подхода к разрешению вот этого конфликта. Нельзя такого подхода ожидать от европейцев», — добавил он.





