0
0
70
НОВОСТИ

На Мюнхенской конференции ЕС показали намерение воевать до последнего украинца - Азаров

15:20 22.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа на Мюнхенской конференции продемонстрировала намерение использовать Вооруженные силы Украины (ВСУ) до последнего украинца в войне с Россией. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

«Недавняя Мюнхенская конференция показала, что они реально думают, они реально думают об одном — использовать украинскую армию до последнего украинца в войне с Россией», — сказал он.

По его мнению, вопрос устранения действующего на Украине режима необходимо обсуждать с американской стороной, а не с европейской. «И вот эта главная задача должна быть решена на переговорах, безусловно, с американцами <…> от которых можно ожидать в какой-то степени реалистичного подхода к разрешению вот этого конфликта. Нельзя такого подхода ожидать от европейцев», — добавил он.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:40 22.02.2026
В участии европейцев в переговорах по Украине нет смысла - Песков
0
114
14:50 22.02.2026
Самыми жестокими при атаке на Курскую область были наемники из Грузии и Польши - Алаудинов
0
190
14:15 22.02.2026
Россию может спровоцировать отправка европейских военных на Украину - финский политик
0
228
12:55 22.02.2026
При участии США "Северный поток" может возобновить работу - СМИ
0
370
12:20 22.02.2026
Из-за ухода с рынка РФ европейские компании потеряли около €400 млрд - эксперт
0
381
11:50 22.02.2026
На обращенной к Земле стороне Солнца исчезли все пятна - ученые
0
419
10:20 22.02.2026
Китай разрабатывает ядерное оружие нового поколения - СМИ
0
552
10:10 22.02.2026
Трамп требует уволить топ-менеджера Netflix, угрожая последствиями
0
547
09:50 22.02.2026
Глобальное потепление вызвало рекордно снежную зиму в России - эксперт
0
538
09:35 22.02.2026
Уиткофф надеется, что новые переговоры по Украине пройдут через три недели
0
474

Возврат к списку