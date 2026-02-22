Самыми жестокими при атаке на Курскую область были наемники из Грузии и Польши - Алаудинов

Грузинские и польские наемники ВСУ отличились наибольшей жестокостью во время нападения на Курскую область. Об этом сообщил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.



«Как бы ни было прискорбно, наверное, надо отметить, что наибольшей жестокостью во время нападения на территорию Курской области отличились грузинские и польские наемники. Они проявили себя больше всех», — сказал он.





