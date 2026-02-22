При участии США "Северный поток" может возобновить работу - СМИ
12:55 22.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их информации, Вашингтон может вновь начать поставлять в Европу российский газ, рассчитывая при этом расширить контроль Соединенных Штатов над энергетической инфраструктурой в регионе. Отмечается, что на данный момент якобы ведутся закрытые переговоры о возможном возобновлении «Северных потоков».
В свою очередь, французская газета Le Monde diplomatique также сообщила о том, что неформальные контакты о возможном возобновлении работы «Северных потоков» ведутся вдали от международных институтов и общественного контроля, назвав это «закулисной дипломатией».
