Уиткофф надеется, что новые переговоры по Украине пройдут через три недели

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил надежду, что в течение трех следующих недель может состояться новый раунд переговоров по Украине, который впоследствии приведет к встрече российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского.



«Мы с Джаредом (зятем президента США Джаредом Кушнером — прим. ТАСС) надеемся, что представили обеим сторонам некоторые предложения, которые приведут к их встрече в течение следующих трех недель и, возможно, даже приведут к саммиту Зеленского и президента Путина. В какой-то момент это может даже стать трехсторонней встречей с президентом [США], посмотрим. Думаю, он не захочет участвовать во встрече, если только не поймет, что он может положить этому конец и добиться наилучшего результата», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.



Уиткофф выразил надежду, что «в ближайшие недели появятся хорошие новости» в вопросе урегулирования украинского конфликта.





