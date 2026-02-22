0
НОВОСТИ

Китай разрабатывает ядерное оружие нового поколения - СМИ

10:20 22.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские спецслужбы считают, что Китай разрабатывает ядерное оружие нового поколения и провел уже по меньшей мере одно испытание в рамках преобразования своего ядерного арсенала. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их информации, благодаря инвестициям в ядерный арсенал Китай якобы сможет располагать техническими возможностями, которыми на данный момент не обладает ни одна из доминирующих ядерных держав. Отмечается, что в июне 2020 года Китай, предположительно, провел испытание на объекте Лоп-Нур на северо-западе страны, тем самым нарушив мораторий, введенный в 1996 году. Спецслужбы США считают, что испытание было мотивировано стремлением Китая к созданию ядерного оружия нового поколения. CNN также сообщает, что Китай, вероятно, может разрабатывать тактическое ядерное оружие малой мощности, которое страна никогда не производила.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на встрече с исполнительным секретарем Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Робертом Флойдом подчеркнул безосновательность попыток США обвинить КНР в проведении ядерных испытаний.


