Трамп: Я, как президент США, немедленно повышаю 10%-й мировой тариф до уровня в 15%
20:15 21.02.2026 Источник: РБК
Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт в США до 15%. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.
«Я, как Президент Соединенных Штатов Америки, немедленно повышаю 10-процентный мировой тариф <...> [до] уровня в 15%», — заявил Трамп.
Он добавил, что принял решение, «основываясь на тщательном, детальном и полном» обзоре «чрезвычайно антиамериканского» решения Верховного суда. По словам Трампа, к нему он пришел после многих месяцев раздумий.
Вечером 20 февраля Верховный суд США признал незаконными пошлины, установленные Трампом на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях. Суд постановил, что президент превысил полномочия, применив этот закон для введения тарифов. (РБК)
