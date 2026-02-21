Трамп: Я, как президент США, немедленно повышаю 10%-й мировой тариф до уровня в 15%

20:15 Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт в США до 15%. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

«Я, как Президент Соединенных Штатов Америки, немедленно повышаю 10-процентный мировой тариф <...> [до] уровня в 15%», — заявил Трамп.

Он добавил, что принял решение, «основываясь на тщательном, детальном и полном» обзоре «чрезвычайно антиамериканского» решения Верховного суда. По словам Трампа, к нему он пришел после многих месяцев раздумий.

Вечером 20 февраля Верховный суд США признал незаконными пошлины, установленные Трампом на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях. Суд постановил, что президент превысил полномочия, применив этот закон для введения тарифов. (РБК)

