Использование Telegram в зоне СВО приводило к созданию угрозы жизни российских военных - ФСБ РФ

11:20 21.02.2026 Источник: Интерфакс

В ФСБ РФ заявили, что украинские спецслужбы и ВСУ могут в кратчайшие сроки получать данные из Telegram, применение мессенджера в зоне СВО создает угрозы жизни российским военным.

"Федеральная служба безопасности Российской Федерации располагает достоверными данными о том, что вооруженные силы и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в мессенджере Telegram, и использовать ее в военных целях", - заявили в субботу в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Там добавили, что в результате проведенного анализа работы Telegram "получены многочисленные достоверные сведения о том, что его применение военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции в течение последних трех месяцев неоднократно приводило к созданию угрозы жизни военнослужащих".

