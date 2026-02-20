Ледовый покров Антарктического полуострова может сократиться на 20% к 2100 году — The Daily Mail

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ледовый покров Антарктического полуострова к 2100 году может сократиться на 20%, что приведет к значительному повышению глобального уровня моря. Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на отчет международной группы исследователей.

При наихудшем сценарии ледовый покров полуострова может сократиться на пятую часть к 2100 году, что обернется самыми серьезными последствиями для полярных животных, таких как пингвины и киты, а также может привести к катастрофическим явлениям далеко за его пределами, говорится в публикации.

По словам ведущего автора исследования профессора Бевана Дэвиса из Ньюкаслского университета, последствия «изменений в Антарктиде скажутся на остальном мире вследствие повышения уровня моря, изменения океанических и атмосферные связей, циркуляции».

Как заявил соавтор отчета профессор Питер Конвей из Британской антарктической службы, для ученых, побывавших в Антарктиде неоднократно, «изменения с течением времени становятся очень очевидными».