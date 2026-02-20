0
0
0
НОВОСТИ

Ледовый покров Антарктического полуострова может сократиться на 20% к 2100 году — The Daily Mail

20:00 20.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ледовый покров Антарктического полуострова к 2100 году может сократиться на 20%, что приведет к значительному повышению глобального уровня моря. Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на отчет международной группы исследователей.

При наихудшем сценарии ледовый покров полуострова может сократиться на пятую часть к 2100 году, что обернется самыми серьезными последствиями для полярных животных, таких как пингвины и киты, а также может привести к катастрофическим явлениям далеко за его пределами, говорится в публикации.

По словам ведущего автора исследования профессора Бевана Дэвиса из Ньюкаслского университета, последствия «изменений в Антарктиде скажутся на остальном мире вследствие повышения уровня моря, изменения океанических и атмосферные связей, циркуляции».

Как заявил соавтор отчета профессор Питер Конвей из Британской антарктической службы, для ученых, побывавших в Антарктиде неоднократно, «изменения с течением времени становятся очень очевидными».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 20.02.2026
Более половины граждан Канады видят в США наибольшую угрозу — опрос
0
132
19:10 20.02.2026
Сбер умножит пожертвования клиентов на развитие детского спорта в регионах
0
108
18:40 20.02.2026
Судебные приставы в 2025 году выдворили из РФ 64 тыс. мигрантов-нарушителей
0
206
18:00 20.02.2026
США пригрозили ответными мерами на ограничение доступа на рынок оружия Европы — Politico
0
270
17:32 20.02.2026
Судебные приставы в 2025 году взыскали долги почти на 1,5 трлн руб. — глава Минюста РФ
0
269
17:12 20.02.2026
Высота сугробов в Москве 20 февраля стала рекордной за все 72 года метеонаблюдений — МГУ
0
277
17:02 20.02.2026
Сбер реализовал более ста инициатив в рамках банковской программы «Ноль мошенничества»
0
277
17:00 20.02.2026
Медведев обратил внимание, что с Каллас не общаются даже коллеги по ЕС
0
297
16:32 20.02.2026
Объем параллельного импорта в РФ в январе упал до исторического минимума, составив $1 млрд
0
312
16:12 20.02.2026
Тела семи человек обнаружены на месте провала машины с туристами на Байкале — МЧС
0
344

Возврат к списку