НОВОСТИ

Более половины граждан Канады видят в США наибольшую угрозу — опрос

19:20 20.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины опрошенных канадцев считают, что США представляют их стране наибольшую угрозу. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией Nanos Research Group по заказу агентства Bloomberg.

По его данным, 55% респондентов назвали США главной угрозой для Канады. На втором месте идет Китай (15%), далее Россия (14%).

