Судебные приставы в 2025 году взыскали долги почти на 1,5 трлн руб. — глава Минюста РФ
17:32 20.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Судебные приставы в 2025 году взыскали долги почти на 1,5 трлн рублей. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко, который принял участие в заседании коллегии Федеральной службы судебных приставов (ФССП), где были подведены итоги деятельности ФССП в 2025 году и обозначены приоритетные задачи на предстоящий год.
«Министр юстиции отметил стабильную и слаженную работу коллектива ФССП России, а также высокие результаты в выполнении ключевых показателей эффективности деятельности службы. В частности, по итогам года общая сумма взысканной задолженности достигла почти 1,5 трлн рублей, что более чем на 8% превышает сумму за 2024 год», — говорится в сообщении Минюста в его канале в Mах.
