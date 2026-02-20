Судебные приставы в 2025 году взыскали долги почти на 1,5 трлн руб. — глава Минюста РФ

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судебные приставы в 2025 году взыскали долги почти на 1,5 трлн рублей. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко, который принял участие в заседании коллегии Федеральной службы судебных приставов (ФССП), где были подведены итоги деятельности ФССП в 2025 году и обозначены приоритетные задачи на предстоящий год.

«Министр юстиции отметил стабильную и слаженную работу коллектива ФССП России, а также высокие результаты в выполнении ключевых показателей эффективности деятельности службы. В частности, по итогам года общая сумма взысканной задолженности достигла почти 1,5 трлн рублей, что более чем на 8% превышает сумму за 2024 год», — говорится в сообщении Минюста в его канале в Mах.