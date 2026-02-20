Парламент Венесуэлы принял закон об амнистии
15:32 20.02.2026 Источник: Интерфакс
Депутаты Национального собрания Венесуэлы единогласно одобрили закон об амнистии тех, кто отбывал длительные сроки заключения в период политических кризисов с 2002 по 2025 годов, сообщает в пятницу ЭФЭ.
При этом, по данным агентства, амнистия не затронет тех, кто отбывает наказание по статьям о вооруженных нападениях, о покушении на суверенитет страны и ее территориальную целостность.
ЭФЭ со ссылкой на венесуэльские неправительственные организации отмечает, что с января, когда США провели операцию по отстранению президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти, были освобождены более 400 из 650 заключенных по политическим статьям.
