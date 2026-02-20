0
НОВОСТИ

Подписание мира с Японией без смены модальности в отношениях недостижимо — Песков

14:00 20.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что подписание мирного договора с Японией без смены модальности в отношениях невозможно.

«Россия не была никогда сторонником прекращения этого диалога. Диалог прервался по инициативе Токио. Токио занимает недружественную позицию по отношению к нашей стране», — указал представитель Кремля.

«В этих условиях вряд ли можно выйти на какие-то договоренности, не меняя модальности в наших отношениях», — подчеркнул Песков.

