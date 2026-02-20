Сбер запустил акцию «Спасибо нашим олимпийцам» в поддержку российских спортсменов
14:50 20.02.2026
Сбер объявил о запуске акции «Спасибо нашим олимпийцам», приуроченной к выступлению российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине. В рамках инициативы создан Telegram-бот, где каждый желающий может оставить слова поддержки, благодарности и любви для тех, кто защищает честь страны на главных стартах четырехлетия.
Сообщения, оставленные в Telegram-боте «Спасибо олимпийцам», будут транслироваться на цифровых экранах в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Таким образом спортсмены смогут почувствовать, что вся страна следит за их выступлениями, верит в них и гордится каждым пройденным этапом.
Несмотря на все сложности и вызовы, российские олимпийцы приехали в Италию, чтобы показать свое мастерство, силу духа и волю к победе. Поддержка соотечественников сегодня важна как никогда — именно поэтому Сбер предложил простой и доступный способ сказать спортсменам главное слово «спасибо». Присоединиться к акции может любой желающий.
