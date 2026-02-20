Отношения РФ и Японии сведены к нулю, в этих условиях невозможно обсуждать мир — Песков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения Москвы и Токио сведены к нулю, обсуждать мирный договор без диалога невозможно. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление японского премьер-министра Санаэ Такаити.

«В настоящий момент отношения наши сведены к нулю, никакого диалога не ведется. Обсуждать тему мирного договора без диалога невозможно», — сказал представитель Кремля.